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الإثنين، 13-03-2023 05:12 م

مديرية الامن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

الأمن العام



الوكيل الاخباري - اهابت مديرية الأمن العام بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والهطولات المطرية المتوقعة بإذن الله يوم غد الثلاثاء في مناطق المملكة.

ودعت المديرية سائقي المركبات إلى ضرورة التأني أثناء القيادة خلال هطول الأمطار ، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرقات. 

كما حذرت المديرية من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت مؤكدة على ضرورة الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية ، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الاقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

كما حذرت مديرية الأمن العام من تشكل الغبار وخاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية.

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وأكدت المديرية على جاهزيتها العملياتية للتعامل مع كافة البلاغات التي ترد على رقم الطوارئ الموحد ٩١١، داعية إلى عدم التردد بالاتصال عند الحاجة.

 

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