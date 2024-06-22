مديرية الامن العام توجه رسالة الى المواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وجهت ادارة السير رسالة الى السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة الخروج مبكراً من منازلهم تجنباً للكثافة المرورية، والتعاون مع رقباء السير ، والالتزام بارشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على سلامتهم، وتسهيل حركتهم وانسيابيتها.

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وعاد الأردنيون لوظائفهم اعتبارا من اليوم ، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى .

واعلنت ادارة السير عن خطة مرورية خاصة بعودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك .