مديرية الامن العام توضح حول عدد الإصابات في اللويبدة

الوكيل الاخباري - أكدت مديرية الأمن العام أنها تعاملت مع 7 اصابات فقط ووفاتين تم إخلاؤها من تحت الأنقاض في حادثة انهيار المبنى في اللويبدة، لغاية الآن، وأنها تعلن عن الإصابات أولاً بأول.



وبشأن أي إصابات أخرى قد تكون راجعت المستشفيات ولم تتعامل معها طواقم الدفاع المدني في موقع الإنهيار، سيتم حصرها و التحقيق بها لاحقاً والإعلان عن جميع الإصابات التي تسببت بها الحادثة بعد انتهاء التعامل معها .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

