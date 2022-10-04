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الثلاثاء، 04-10-2022 10:30 ص

مديرية تربية جرش تتسلم مدرسة جديدة وتباشر أعمالها

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الوكيل الاخباري- تسلمت مديرية التربية والتعليم في محافظة جرش، مدرسة تتسع لـ 750 طالبة من الصف الرابع الإبتدائي لغاية الثاني الثانوي "توجيهي"، وفقا لمدير التربية والتعليم في جرش باسم عضيبات.اضافة اعلان


وقال عضيبات، الثلاثاء، إنّ المديرية نقلت الطالبات من المدرسة القديمة إلى المدرسة الجديدة (ظهر السرو الثانوية للبنات)، حيث تتكون من 21 غرفة صفية وجناح إداري وغرفتي حاسوب ومختبرين للعلوم ومسرح وغرفة تمريض مزودة بممرضة وإسعافات أولية لإجراء الإسعافات الأولية في حال استدعاء الأمر للمعلمات أو الطالبات.

وأضاف، أن المدرسة أنشئت بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID بقرابة 7 ملايين ونصف؛ شملت تكلفة الإنشاء وتزويد المدرسة بأثاث جديد وتتوافر في المدرسة شروط السلامة العامة من مخرج طوارئ ووحدات إطفاء.

وبين، أنه بتسلم المدرسة ونقل الطالبات إلى مدرسة ظهر السرو الثانوية، استطاعت المديرية التخلص من الاكتظاظ الذي حصل بالمدرسة القديمة ونقل طلاب منطقة ظهر السرو من مدرسة مستأجرة إلى مدرسة البنات سابقا والتي تتسع لـ 420 طالبا وتكون بذلك تخلصت المديرية من مبنى مستأجر و من الاكتظاظ في مدارس الإناث والذكور في ظهر السرو.

 




 

 


 

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