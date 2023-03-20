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الإثنين، 20-03-2023 01:08 م

مديرية تربية عجلون: البدء بتنفيذ عطاءين بقيمة 685 ألف دينار

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الوكيل الإخباري - بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون بتنفيذ عطاءين بقيمة 685700 دينار إضافة إلى صيانة غرف صفية وفق مديرية تربية عجلون فيصل الهواري الاثنين.

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وقال الهواري، إن العطاءين هما إضافة غرف صفية لمدرسة المرجم بقيمة 661 ألف دينار من مخصصات مجلس المحافظة وصيانة مدرسة صخرة الثانوية للبنات بقيمة 24700 من مخصصات وزارة التربية والتعليم.


وأشار الهواري إلى أن عدد المدارس الحكومية يبلغ 134 مدرسة فيما يبلغ عدد المدارس الخاصة 105 مدارس.


وبين أن المديرية استحدثت مدرسة جديدة أساسية مختلطة وهي مدرسة فاطمة الزهراء المختلطة بمساحة 11 غرفة صفية وتتسع لقرابة 300 طالب.


وأوضح أن سبب استحداث المدرسة لتخفيف الضغط والاكتظاظ عن مدرسة خديجة.


 




 

 


 

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