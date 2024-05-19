مديرية شباب اربد تواصل تنفيذ الأنشطة الشبابية والثقافية

الوكيل الاخباري- واصلت مديرية شباب محافظة اربد والمراكز التابعة لها في لواء الكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

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ونفذ مركز شابات دير أبي سعيد مبادرة تراث أجدادنا بين أيدي شبابنا بمشاركة 15 عضوة، بهدف إحياء تراث الأجداد.



وتحدث الناشط الاجتماعي عاهد بني عيسى، عن عادات وتقاليد أجدادنا وأهميتها وتاريخ تطور عملية الخبز، وكيف كان أجدادنا يستخدمون الطرق البدائية وكيفية تطورها لوصولها لما هي عليه اليوم، كما قام بعمل مجسم لفرن من الطين، مبينا كيفية الصنع بطريقة بدائية من أشياء بسيطة وكيفية تشغيله.