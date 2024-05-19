الأحد 19-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 35456 منذ 7 أكتوبر

عاجل القدر يحول دون وقوع كارثة.. سائق يفقد السيطرة على مركبته الكهربائية.. وخبراء يكشفون أبرز الأسباب

مسيرات الاحتلال تطلق النار على صحفيين شرق رفح

جيش الاحتلال: إصابة 44 جنديا وضابطا نهاية الأسبوع الماضي في غزة

الكويت تشتري 500 ميغاوات من الكهرباء من خلال الشبكة الخليجية

الاحتلال يمنع تلفزيون فلسطين من أداء عمله في الخليل

لمدة 30 يوماً .. إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول إلى الجبل الأسود

الادارة المحلية: يجري العمل حاليا على تأسيس "مركز للإنذار المُبكر"

جيش الاحتلال يوافق على المرحلة التالية في رفح

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

الأحد، 19-05-2024 02:43 م

مديرية شباب اربد تواصل تنفيذ الأنشطة الشبابية والثقافية

1716108429468


الوكيل الاخباري- واصلت مديرية شباب محافظة اربد والمراكز التابعة لها في لواء الكورة، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019-2025.

اضافة اعلان


ونفذ مركز شابات دير أبي سعيد مبادرة تراث أجدادنا بين أيدي شبابنا بمشاركة 15 عضوة، بهدف إحياء تراث الأجداد.


وتحدث الناشط الاجتماعي عاهد بني عيسى، عن عادات وتقاليد أجدادنا وأهميتها وتاريخ تطور عملية الخبز، وكيف كان أجدادنا يستخدمون الطرق البدائية وكيفية تطورها لوصولها لما هي عليه اليوم، كما قام بعمل مجسم لفرن من الطين، مبينا كيفية الصنع بطريقة بدائية من أشياء بسيطة وكيفية تشغيله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-05-19 at 10.48.08 AM (3)

عاجل القدر يحول دون وقوع كارثة.. سائق يفقد السيطرة على مركبته الكهربائية.. وخبراء يكشفون أبرز الأسباب

1716120870501

اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لبلدية طبقة فحل

487296_1_1675614512

الادارة المحلية: يجري العمل حاليا على تأسيس "مركز للإنذار المُبكر"

WhatsApp Image 2024-05-19 at 2.20.43 PM

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

495622

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

NAmjtcc7Kt83qgODTx6gJhFNmobKi1cLZ1xoBDCs

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بشمال المملكة من الـ9:30 صباحا وحتى الثالثة عصرا - أسماء

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-05-19 at 2.20.43 PM

توضيح حكومي حول وفاة طفل سقط من باص في اربد

5202415111129976916212

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

1716047148229

مجلس محافظة إربد يطلع على سير المشاريع بمعهد مهني المشارع

1000464544

رئيس الديوان الملكي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة إربد

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

1713620660307

مشاركات يتدربن على المهارات الحياتية في مركز شابات الطيبة