الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

علا الفارس : قريبا الجانب الآخر للأمير علي بن الحسين

العجارمة: هذا هو الوضع القانوني للنائب المجمدة عضويته في مجلس النواب

"اليرموك" تعلن تأجيل الامتحانات التي ستعقد قبل العاشرة من صباح الثلاثاء - أسماء ومواعيد

مديرية شباب العاصمة تختتم فعاليات مشروع رايس

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب

جامعات حكومية تؤخر دوامها الثلاثاء - أسماء

العثور على شاب متوفيا في منزله في العقبة

تأخير دوام مراكز التطعيم الثلاثاء

الخصاونة: أمن الإمارات جزء من أمننا

الإثنين، 17-01-2022 08:43 م

مديرية شباب العاصمة تختتم فعاليات مشروع رايس

1


الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الاثنين، فعاليات مشروع "شباب قادر على التكيّف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا" (رايس)، الذي يستهدف 25 ألف شاب وشابة من الأردنيين الأقل حظا واللاجئين السوريين من أجل تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.

وقالت مدير شاب محافظة العاصمة سناء أبو عباس، التي رعت حفل الختام، إن مشروع رايس "RYSE"، هو تحالف يضم مؤسسة نهر الأردن وهيئة أجيال السلام وميرسي كور وإنجاز بقيادة المجلس الدانماركي للاجئين وبتمويل من مؤسسة نوفورودسك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fffff

علا الفارس : قريبا الجانب الآخر للأمير علي بن الحسين

126205182_10158766820008236_3578932823605722473_n

العجارمة: هذا هو الوضع القانوني للنائب المجمدة عضويته في مجلس النواب

Screenshot_11

"اليرموك" تعلن تأجيل الامتحانات التي ستعقد قبل العاشرة من صباح الثلاثاء - أسماء ومواعيد

w

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني يزور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة

w

وزيرة الدولة للشؤون القانونية : قانون التنفيذ أرسل لمجلس النواب

imgid201891_1

جامعات حكومية تؤخر دوامها الثلاثاء - أسماء

أخبار متعلقة
fffff

مادبا : تعبيد الطرق الداخلية لمدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

2020_09_16_03_37_06

الأمن يكشف ملابسات قضية مقتل حدث على يد والده منذ عام 2013

12202120154745816122871

اختتام ورشة عن بناء المشاريع الصغيرة للشباب في إربد

e

انطلاق مبادرة صحتك غايتنا في بيت شباب إربد

12202129145655362129012

التدريب المهني وشباب إربد تنظمان دورة تدريبية متخصصة في الخياطة

120223185213307189868

إربد : ورشة توعوية حول الحد من انتشار كورونا