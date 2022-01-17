مديرية شباب العاصمة تختتم فعاليات مشروع رايس

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الاثنين، فعاليات مشروع "شباب قادر على التكيّف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا" (رايس)، الذي يستهدف 25 ألف شاب وشابة من الأردنيين الأقل حظا واللاجئين السوريين من أجل تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا.



وقالت مدير شاب محافظة العاصمة سناء أبو عباس، التي رعت حفل الختام، إن مشروع رايس "RYSE"، هو تحالف يضم مؤسسة نهر الأردن وهيئة أجيال السلام وميرسي كور وإنجاز بقيادة المجلس الدانماركي للاجئين وبتمويل من مؤسسة نوفورودسك.

اضافة اعلان