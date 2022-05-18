مديرية شباب العاصمة تنفذ أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري

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- واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وصحية وجاهيا.ووفقا لبيان المديرية، اليوم الأربعاء، نفذ مركز شباب القويسمة دورة بلغة الاشارة للصم، بحضور 30 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 18 الى 24 عاما، واستمرت الدورة لمدة اسبوعين، بهدف ادماج ذوي الاحتياجات السمعية في المجتمع.واشتملت الدورة على تعريف المشاركين بلغة الصم وتاريخها وكيفية التعامل مع ذوي الاعاقات السمعية وأساسيات لغة إشارة الصم.ونفذ مركز شابات ماركا ورشة حوارية بعنوان "للعمل معا من اجل بيئة نظيفة"، بحضور 30 شابة.وتحدثت المدربة المهندسة لارا صالح خلال الدورة، عن أهمية البيئة الصالحة والامنة ووسائل المحافظة عليها، وكيفية نشر الوعي الصحي لدى المشاركات وأهمية المبادرات المجتمعية في مجال الصحة العامة للمجتمع.كما نفذ مركز شباب الجيزة بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في لواء الجيزة ورشة حول المخدرات وأثرها على المجتمع، بحضور 30 شابا.واشتملت الورشة على تعريف الشباب المشاركين، بالمخدرات وأنواعها وأثرها على المجتمع وانواع الادمان وأعراضه، بالإضافة الى كيفية التعامل مع المدمنين وطرق التواصل مع الاجهزة الامنية من اجل الابلاغ عن حالات التعاطي والتسويق للمخدرات.ونفذ مركز شابات القويسمة محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء المجتمع"، قالت خلالها المدربة أميمة الجيوسي، إنّ للمرأة دورها الفعال في نهضة المجتمع، فهي لا تختلف عن الرجل بأهمية وجودها، بل إنّ المرأة نصف المجتمع، كما للمرأة الدور البارز في إصلاح المجتمع، فهي تتخذ كل الأدوار والمهن دون كلل، كالمهن الاقتصاديّة والتعليميّة والتربويّة.