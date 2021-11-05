الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 06:58 م

مديرية شباب جرش تنفذ العديد من الأنشطة

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب جرش والمركز الشبابية اليوم الجمعة، عددا من الانشطة الشبابية بهدف ادماج الشباب بسوق العمل وجعلهم منتجين وفاعلين في مجتمعاتهم.

ونفذ المديرية ورشة حول " إدارة المشاريع الصغيرة بالتعاون مع مركز تعزيز الانتاجية إرادة " ضمن الفئة العمرية 14-17 عاما بمشاركة 15 شابا، حيث اشتملت الورشة على كيفية وضع خطط إدارية وتسويقية ومالية، بالإضافة الى التعرف على كيفية تصميم المنتجات وتسويقها .

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