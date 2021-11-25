مديرية شباب مأدبا تختتم دورة الرسم بالفسيفساء

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب مأدبا اليوم الخميس دورة الرسم بالفسيفاء في مركز شباب قضاء جرينة بالتعاون مع معهد فسيفساء مأدبا وبدعم من برنامج الشراكة من اجل الشباب usaid بحضور محافظ مادبأ علي الماضي ومدير مديرية شباب مادبا خالد مصطفى .



وأكد الماضي على اهمية الجوانب الايجابية التي تنمي شخصية الشباب وتعزز مكانتهم في المجتمع بالإضافة إلى الاهمية التي توليها القيادة الهاشمية للشباب ودورهم في نهضة الوطن .

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