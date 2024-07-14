مدير إدارة السير : اجراءات حازمة ضد هؤلاء السائقين

الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد إنه تم ضبط مركبات زورت لوحات أرقام للإفلات من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة ضد سائقيها.



وتابع العميد الرشيد: "غايتنا الأسمى والتي نبذل في سبيلها كل جهودنا ليل نهار هي الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ونؤمن بأهمية الوعي المجتمعي والمواطن شريك في حماية المجتمع وتعزيز السلامة على الطرق".



ونوه الى ان إدارة السير تستقبل الاستفسارات والملاحظات والشكاوى من المواطنين على رقم الواتس الخاص 0770999030 .

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