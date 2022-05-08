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الأحد، 08-05-2022 09:40 م

مدير الآثار العامة : تقدمنا بشكوى ضد مشوهي أعمدة جرش

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، إن قيام أحد الأشخاص المجهولين بطلاء عدد من أعمدة مدينة جرش الأثرية باللون الأسود والكتابة عليها وتشويهها، هو ممارسة وسلوك فردي سيئ من أشخاص وفئة قليلة ليس لديها وعي بأهمية هذا الموقع الأثري.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن دائرة الآثار العامة قامت بعمل فني مؤقت وبطرق علمية بدائية آمنة على الموقع لتغطية التشوية، حيث كانت التغطية المؤقتة لمنع انتشار الصور والتشوه البصري أثناء عملية المعالجة الدائمة للموقع الأثري، والتي ستجري في القريب العاجل بشكل علمي ودقيق.

وبين بلعاوي أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني من خلال تقديم شكوى بحق المعتدين على الموقع، حيث يجري متابعة موضوع الاعتداء حالياً من قبل الأجهزة الأمنية تمهيداً لتحويلهم للسلطة القضائية المختصة.

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