مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

الوكيل الإخباري - جلنار الرميني- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة ، إصدار قرار يتعلق بدوام المكاتب الخاصة بإصدار جوازات السفر المستعجلة .

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ولفت العموش ، الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، ان القرار سيكون بتعديل ساعات الدوام ، بحيث تكون من الساعة الحادية عشرة صباحا، حتى الساعة الثامنة مساء، في المقر الرئيسي في طبربور بالعاصمة عمان ، من الأحد حتى الخميس .

ونوّه أن إصدار الجوازات المستعجلة في مطار الملكة علياء، سيكون على مدار الساعة ، طوال أيام الأسبوع تسهيلا على المواطنين.

وأشار إلى أن الخدمة مقدمة لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك للمغتربين، إضافة إلى الأردنيين .



وكان مجلس الوزراء أقرّ في وقت سابق ، استحداث مكتب لتقديم الخدمة المستعجلة لإصدار جوازات السفر ، مقابل بدل خدمة مقدارها (25) دينار.



