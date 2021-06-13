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مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

الأحد، 13-06-2021 12:56 م

بشأن الجوازات المستعجلة

مدير الأحوال المدنية لـ الوكيل : قرار جديد خلال أيام

جوز
جواز سفر أردني


الوكيل الإخباري - جلنار الرميني- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة ، إصدار قرار يتعلق بدوام المكاتب الخاصة بإصدار جوازات السفر المستعجلة .

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ولفت العموش ، الأحد لـ" الوكيل الإخباري" ، ان القرار سيكون بتعديل ساعات الدوام ، بحيث تكون من الساعة الحادية عشرة صباحا، حتى الساعة الثامنة مساء، في المقر الرئيسي في طبربور بالعاصمة عمان ، من الأحد حتى الخميس .

 

ونوّه أن إصدار الجوازات المستعجلة في مطار الملكة علياء، سيكون على مدار الساعة ، طوال أيام الأسبوع تسهيلا على المواطنين.

 

وأشار إلى أن الخدمة مقدمة لأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك للمغتربين، إضافة إلى الأردنيين .

وكان مجلس الوزراء أقرّ في وقت سابق ، استحداث مكتب لتقديم الخدمة المستعجلة لإصدار جوازات السفر ، مقابل بدل خدمة مقدارها (25) دينار.

 




 

 


 

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