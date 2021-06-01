مدير الأحوال لـ الوكيل : لا هوية جديدة لمتلقي لقاح كورونا - صورة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - نفى مدير الأحوال المدنية والجوازات ، فهد العموش ، ما تمّ تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول الحصول على هوية للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من مطعوم كورونا.



اضافة اعلان



وبين العموش ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يوجد حتى اللحظة ، أي قرار في هذا الشأن.

وأوضح أن الأمر يتعلق بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات منوّها أن هنالك العديد من الشائعات تطفو على السطح في العدد من الأمور التي تتعلّق بالقرارات الحكومية .

وخلال رصد " الوكيل الإخباري" ، فقد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" صورا لهويات "مزعومة" ، مرفقة بعبارة : إرسل صورة عن شهادة المطعوم ورقم هاتفك ومكان الإقامة