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الإثنين، 21-12-2020 08:23 م

مدير الأمن العام : وفرنا 65 مليون دينار ودمجنا 99 وحدة

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الوكيل الاخباري - قال مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الاثنين، إن الأردن لا يواجه أي تهديد وإنما تحديات مثل باقي الدول حول العالم.
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وفي حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أضاف الحواتمة أن هنالك خلط بين التحدي والتهديد إذ لا يوجد دولة على وجه الكرة الأرضية لا تواجه تحديات ، أما التحدي فهو عندما يكون مشاكل عند الدولة تستطيع أن تحلها دون أن تضحي بمصالحها الوطنية العليا على سبيل المثال الإرهاب تحدي وفي الاردن استطعنا حله دون التضحية بأي مصلحة وطنية عليا فالمدارس والسياحة كل القطاعات تعمل بشكل طبيعي ، لكن التهديد يؤثر على مصالح الدولة العليا بحيث أن المواطن لا يستطيع أن يمارس حياته اليومية فتضطر الدولة أن تغلق المدارس بسبب سوء الأحوال الأمنية أو لا تستقبل سياح بسبب الأحوال الأمنية لكن الأردن لا يواجه أي تهديد .

وفي حديثه عن دمج المؤسسات الأمنية قال الحواتمة إنه جرى دمج 99 وحدة رئيسية وفرعية في الأمن العام بما حقق وفر مالي 65 مليونا دينار.

 




 

 


 

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