مدير الأمن العام يبحث التعاون في المجال الأمني مع كوريا



الوكيل الاخباري -

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بحث مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة والسفير الكوري في عمان لي جي وان، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين جهازي الأمن العام في البلدين الصديقين.وأكد اللواء الحواتمة، خلال لقاء السفير الكوري الجنوبي في مكتبه، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والتي انعكست على أطر التعاون في العديد من المجالات الشرطية والأمنية والتدريبية وتبادل الخبرات.وأشار إلى أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة لهذا التعاون المثمر الذي يتيح المجال للاطلاع على أفضل التجارب الأمنية والشرطية والانفتاح على أجهزة الأمن في مختلف دول العالم وتبادل التجارب الناجحة والمتطورة وإدخالها بمنظومتنا الأمنية ومواكبة التطور في مجالات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة ورفع القدرات.