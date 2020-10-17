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السبت، 17-10-2020 01:16 م

حماية للأردنيين والحفاظ على الأمن

مدير الأمن العام يتوعـد الخارجين عن القانون

حوا
اللواء حسين الحواتمة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مدير الأمن العام ، اللواء حسين الحواتمة ، أن مديرية الأمن العام ماضية في عملها وحملاتها وواجباتها اليومية المتخذة لإلقاء القبض على كل المطلوبين الخطرين وتجار المخدرات والخارجين عن القانون.

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وزاد الحواتمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي،  "الفيسبوك" ، السبت، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :

 

سنضرب بيد من حديد على كل من يهدد أمن الوطن والمواطن، كنا وسنبقى الطرف الأقوى في المعادلة، نستمد العزم والتوجيهات من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مدعومين من قبل الأردنيين الشرفاء الغيورين على أمن الوطن.


الخارجون عن القانون هم الطرف الأضعف أمام أمنٍ يستمد قوته من نخوة وشهامة الأردنيين، تعاملنا ونتعامل معهم يومياً، ونحن لهم بالمرصاد، وسيكون التنسيق على أعلى المستويات مع وزارة الداخلية وجهازنا القضائي الذي نعتز به ونثق بقدرته، لضمان أشد العقوبات الرادعة بحقهم.

 

وتابع اللواء الحواتمة " تم تخصيص الرقم (0790196196) على تطبيق الواتس آب، للإبلاغ عن أية مشاهدات أو معلومات أو شكاوى ترتبط بأعمال فرض الأتاوات أو البلطجة أو ترهيب وترويع المواطنين، وهو ذات الرقم الذي تم تخصيصه سابقاً للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية والتجمعات المخالفة، وكان سبباً فاعلاً للحد منها ولا زال".


وأضاف " نهيب بالأخوة المواطنين نبذ الفئة الخارجة عن القانون والأعراف والأخلاق، والإبلاغ عن أي من الممارسات السابقة الذكر حال العلم عنها، وفق معلومات وافية تسهل الوصول إلى مرتكبيها بالزمان والمكان المناسبين مثل: الموقع، مواد مصورة، معلومات تعريفية".

 

وشدّد على السرية التامة، ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبله وبإشرافه واختتم قائلا :سنحرص تماماً على تطبيق القانون بحزم وعدل ونزاهة، وبدون تمييز.


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