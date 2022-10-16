مدير الأمن العام يزور إدارة أمن الجسور ويؤكد على تعزيز الخدمات والتسهيل على المسافرين

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام، اللواء عبيدالله المعايطة، على المضي قدماً لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، وتسهيل مرورهم، عبر جسر الملك حسين، لافتاً إلى أن مديرية الأمن العام ، ماضية في تطوير خدماتها كافة، والارتقاء بها تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة.



وبيّن اللواء عبيدالله المعايطة، خلال زيارة قام بها اليوم إلى إدارة أمن الجسور، ضرورة الحفاظ على كفاءة التنسيق مع الشركاء في الوزارات، والمؤسسات الرسمية العاملة في الجسر، لضمان حسن التنظيم وتطوير الاجراءات.



ووجّه مدير الأمن العام، إلى تسخير الإمكانيات الإدارية والبشرية كافة، وإدخال الأنظمة والتقنيات الحديثة للإسهام في تسهيل حركة النقل والشحن على الجسر، وبما ينعكس إيجاباً بتوفير الوقت والجهد على المسافرين.



واطّلع اللواء عبيدالله المعايطة، خلال جولة قام بها على واقع الخدمات والبنى التحتية المتاحة في كافة أقسام ومرافق الجسر، مشيراً إلى أهمية اتباع آليات عمل مدروسة، لتعزيز نقاط القوة وتلافي المعيقات.



كما استمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة أمن الجسور، عرض من خلاله أهم الواجبات التي تنفذها الإدارة، والخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمسافرين، والتسهيلات التي تقدمها للمسافرين من الأشقاء الفلسطينيين ومستخدمي الجسر .

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