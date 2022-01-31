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الإثنين، 31-01-2022 04:59 م

مدير الأمن العام يزور عددا من كتائب قوات الدرك

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الوكيل الاخباري - أشاد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه قيادة قوات الدرك، التي باتت أنموذجاً يُحتذى به في الانضباطية والاحترافية، وتقديم العون للمجتمع، وحماية الأرواح والممتلكات.اضافة اعلان


وأضاف بأننا في مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافة ماضون نحو المستقبل في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة نحو تطوير الأداء، ورفع الكفاءة والفاعلية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها اليوم إلى قيادات كتائب تابعة لقوات الدرك واطّلع خلالها على الجاهزية العملياتية، وأهم الخطط التدريبية، والتنظيمية، الموضوعة لضمان تنفيذ قوات الدرك لواجباتها وفق أعلى المعايير.

ونقل الحواتمة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام في الوحدات والتشكيلات كافة، ودورهم الفاعل في مساعدة المواطنين، والحفاظ على أمن الوطن.


وقال: نجدد عهدنا لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمتابعة العمل والبناء وترسيخ سيادة القانون في إطار من الشفافية واحترام حقوق الإنسان.

وأعرب الحواتمة عن شكره وتقديره لما تقدمه قوات الدرك من إسناد متواصل لوحدات وتشكيلات الأمن العام، لضمان إنفاذ القانون، ومنع الجريمة، والقبض على الخارجين عن القانون ، مشدداً على مواصلة توفير الدعم اللوجيستي والتدريبي لها ، وتوفير المعدات اللازمة لها لمتابعة عملها وفق أعلى المعايير وأفضلها.

واستمع مدير الأمن العام ، إلى إيجازات قدمها قادة الكتائب بحضور قائد قوات الدرك العميد الركن محمد المعايطة حول أهم الإجراءات المتبعة للارتقاء بالأداء، والحفاظ على المستوى العالي من التعاون والتنسيق مع وحدات وتشكيلات الأمن العام كافة.

 




 

 


 

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