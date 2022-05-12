الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

العراق.. وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

شيرين ابو عاقلة.. اتضحت الصورة.. وغابت التغطية ​

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

وظائف شاغرة في سلطة العقبة - رابط التقديم

الخميس، 12-05-2022 04:20 م

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

f


الوكيل الاخباري - استقبل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ، في مكتبه اليوم ، رئيس أركان القوات التنزانية الفريق أول فينانس سالفاتوري مابيو والوفد المرافق له.

اضافة اعلان


وبحث الطرفان ، أطر التعاون المشتركة ، بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز ذلك التعاون في المجالات الامنية والشرطية والحماية المدنية وذات الاهتمام المشترك .

وقال اللواء الركن الحواتمة إن جزءاً مهماً من إستراتيجيتنا الامنية قائم على التعاون وتبادل الخبرات مع اجهزة الامن في مختلف دول العالم، ونطّلع اليوم لمزيد من ذلك التعاون مع الجانب التنزاني ونضع كذلك خبراتنا وإمكاناتنا التدريبية كافة أمامهم للاستفادة منها .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1652362869299

مذكرة بين الحكومة ومعهد الإعلام لتدريب للعاملين في الاتصال الحكومي

1652357458926

مدير المؤسسة التعاونية يلتقي وفدا هنديا

1-14-1736x1157

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة العُمانية يزور صرح الشهيد

image (1)

السفير السعودي يلتقي مدير عام الجمارك

1652359187269

الأردن.. افتتاح أول محطة لتطوير المبيدات في الشرق الأوسط

60397942_307835253487082_4029525719968120832_n

تكريم 25 عاملاً في الطفيلة

أخبار متعلقة
w

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره التنزاني

220222125737382169409

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

w

انطلاق فعاليات مسابقة المحارب الدولية في 5 حزيران

الامن

مطلوب حاول الهروب من الأمن فصدم مركبتين في عمان

الامن

الأمن يتعامل مع قنبلة يدوية قديمة