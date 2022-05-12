مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

الوكيل الاخباري - استقبل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ، في مكتبه اليوم ، رئيس أركان القوات التنزانية الفريق أول فينانس سالفاتوري مابيو والوفد المرافق له.

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وبحث الطرفان ، أطر التعاون المشتركة ، بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز ذلك التعاون في المجالات الامنية والشرطية والحماية المدنية وذات الاهتمام المشترك .



وقال اللواء الركن الحواتمة إن جزءاً مهماً من إستراتيجيتنا الامنية قائم على التعاون وتبادل الخبرات مع اجهزة الامن في مختلف دول العالم، ونطّلع اليوم لمزيد من ذلك التعاون مع الجانب التنزاني ونضع كذلك خبراتنا وإمكاناتنا التدريبية كافة أمامهم للاستفادة منها .