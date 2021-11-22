مدير الأمن العام يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً

الوكيل الاخباري- استقبل مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم، في مبنى المديرية، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الفريق تييري مارشاند وبحضور السفيرة الفرنسية في عمان فيرونيك فولارد انيني.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد اللواء الحواتمة ان مديرية الأمن العام تسعى لتطوير أدائها وتعزيز قدرات منتسبيها من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة الأمنية، مشيراً إلى أهمية التعاون القائم في هذا المجال، والذي يُعد امتداداً للعلاقة الطيبة بين البلدين الصديقين.



ومن جهته أشاد مارشاند بالمستوى المتطور لمديرية الأمن العام، ودورها الكبير في الحفاظ على الأمن وحماية الحقوق والحريات بمهنية عالية، مؤكداً على حرص تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات الأمنية والفنية بين البلدين وبما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين.



وعلى هامش الزيارة قام الوفد الزائر بزيارة لمديرية العمليات والسيطرة، وقيادة قوات الدرك، حيث اطلعوا على مدى التطور فيها، وآليات العمل داخلها.

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