الخميس 05-08-2021
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الخميس، 05-08-2021 05:43 م

مدير الأمن العام يسلم هدايا ملكية لكوكبة من مرتبات الأمن العام

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الوكيل الاخباري - سلّم مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة،في مكتبه اليوم هدايا ملكية لثلاثة ضباط وتلميذ عسكري تكريما لهم وما حققوه من إنجاز بعد ان حصلوا على المراكز الاولى خلال مشاركاتهم الخارجية .اضافة اعلان


وقال الحواتمة إن التوجيهات الملكية السامية دوماً تدعو للاستثمار بالانسان وتأهيل الكادر البشري وتنمية قدراته وإكسابهم المعارف وأن ما حققته هذه الكوكبة من ابناء الامن العام لهو خير ترجمة لهذه التوجهات الملكية .

واكد الحواتمة ان هذه الكوكبة من ابناء الاردن ممن بذلوا واجتهدوا واستحقوا بجدارة المراكز الاولى بين كافة الدول المشاركة خلال ابتعاثهم في المشاركات الخارجية فهم خير من يمثل الاردن ومن سيصنعون المستقبل .

 

 




 

 


 

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