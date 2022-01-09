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الأحد، 09-01-2022 02:57 م

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

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الوكيل الإخباري - قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن مديرية الأمن العام تعتز بجهود أبنائها وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم و مؤسستهم وأن ما حققته المديرية من تطور في مختلف وحداتها وتشكيلاتها ما كان إلا ثمرة دعم ملكي مستمر وعقود طويلة من العمل الجاد والمتراكم لابنائها الذين بنوا وأسسوا وسلموا الراية لجيل واصل وعمل وطور .

وأضاف اللواء الركن الحواتمة خلال تكريمه اليوم الاحد للواء المتقاعد وليد قشحة واللواء المتقاعد خالد العجرمي واللواء المتقاعد هاشم الخصاونة ، أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلها الأردنيون جيلاً بعد جيل، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الأردن ، كانت وستبقى إرثاً أردنياً شامخاً، ومستقبلاً يحمل رايته الأجيال .

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وقدم الشكر للألوية المتقاعدين على الجهود التي بذلوها طيلة مسيرة عملهم الممتدة لسنوات طويلة وفي مختلف الوحدات التي خدموا بها مؤكداً أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، وركناً ثابتاً وأصيلاً في مديرية الأمن العام نحرص على التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم الغنية والمتنوعة في المجالات الأمنية كافة.

من جهتهم تقدم الألوية المتقاعدون بالشكر لمدير الامن العام وزملائهم كافة الذين عملوا معهم خلال خدمتهم في جهاز الامن العام وكانوا خير مثال للعطاء والجندية وشرف خدمة الوطن ، متمنياً لهم المزيد من التقدم لخدمة مليكهم ووطنهم.


 




 

 


 

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