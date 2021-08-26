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الخميس، 26-08-2021 01:34 م

مدير الأمن العام يكرم النقيب المتقاعد طلال الجازي

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الوكيل الاخباري - كرم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم، أحد أبناء جهاز الأمن العام النقيب المتقاعد طلال الجازي ، تقديراً لدوره الشجاع، في ضبط شخص دخل إلى فرع أحد البنوك واعتدى على الموظفين وطعن إحدى الموظفات.  

وقال اللواء الركن حسين الحواتمة لدى استقباله الجازي في مكتبه اليوم بأن الحفاظ على أمن المواطنين، والتصدي للجريمة شرف ناله منتسبو الأمن العام، وأخلصوا بأدائه في خدمتهم وبعد تقاعدهم، وهو ما برهن عليه النقيب المتقاعد طلال الجازي.

وأشاد الحواتمة بالمساهمة الشجاعة التي قدمها الجازي بالقبض على المعتدي ومنعه من إيقاع الأذى بالمواطنين المتواجدين، غير آبه بخطورة الموقف، مشيراً إلى قيمة المواطنة الصالحة، ومعاني الجندية الحقّة، التي تعلمناها في مدرسة الهاشميين، وجسدها فعل النقيب الجازي فعلا لا قولاً.

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