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الأربعاء، 22-06-2022 09:21 م

مدير الأمن العام يكرم ضابطاً لأمانته وحسِّه الأمني

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الوكيل الاخباري - كرَّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في مكتبه اليوم، الملازم اول محمد العمري من مرتبات مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية لأمانته وحسِّه الامني.

وكان الملازم اول العمري، وأثناء إجازته، قد عثر على حقيبة نقود بداخلها مبلغ مالي كبير داخل أحد المطاعم السياحية في محافظة جرش، وعمل جاهداً لحين العثور على صاحبها والذي تبين انه من جنسية أجنبية وأعادها له وكامل المبلغ بداخلها.

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وشكر اللواء الحواتمة الملازم اول العمري معرباً عن اعتزازه وتقديره لما أبداه وقدمه من أمانة عكس من خلالها أخلاق الأردنيين.

وأشار الحواتمة إلى أن هذا التصرف القويم هو الأمر الذي عهدناه في رجل الامن الأردني الحريص على إنفاذ واجبه، وأداء أمانته بإخلاص وعلى أكمل وجه .

 

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