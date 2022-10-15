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السبت، 15-10-2022 04:16 م

مدير الأمن العام يكرم ضباطاً متقاعدين برتبتي عميد وعقيد

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الوكيل الاخباري - قال مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إنَّ متقاعدي الأمن العام هم جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن، فهم من قدَّموا على امتداد سنوات عملهم وما زالوا الداعمين لزملائهم العاملين. 

مشيراً إلى أنَّ مديرية الامن العام تفخر بأبنائها المتقاعدين وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم ومؤسستهم، التي عملوا فيها وكان لهم دور في تطورها ورفع بنيانها ، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأضاف مدير الأمن العام خلال تكريمه اليوم لضباط متقاعدين برتبتي عميد وعقيد، إن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة وشاهداً على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن.

من جهتهم ثمن الضباط المتقاعدون هذا التكريم، مؤكدين على أنهم سيبقون الجُند الأوفياء لجهازهم الأمني وللوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة، وسيبقون على قسمهم الذي أقسموه.

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