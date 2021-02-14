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الأحد، 14-02-2021 06:04 م

مدير الأمن العام يلتقي القادة والمديرين في الشرطة والدفاع المدني

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة، أن مديرية الأمن العام، تهدف لتنفيذ الرؤى الملكية السامية، في تعزيز جودة الخدمة الأمنية ورفع سوية الأداء والتنسيق وبما ينعكس واقعاً ملموساً على طبيعة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين.
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ونقل اللواء، خلال لقائه، اليوم الأحد، القادة والمديرين في الشرطة والدفاع المدني، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام والدفاع المدني الأمنية والإنسانية في سبيل حفظ أمن المواطن والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد أن الارتقاء بأدائنا مسؤولية واجبة التنفيذ وتقع على عاتقنا جميعاً في كافة المواقع والمستويات، لافتاً إلى أن الانتهاء من عملية الدمج دشن بدء مسيرة من التحديث والتطوير تشمل تقييماً لكافة مناحي الخدمة وتعزيزها إيجاباً للتسهيل على المواطنين.

وأشار الحواتمة إلى ضرورة مواكبة احتياجات المجتمع وفق سبل رائدة، وتعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق، وفقاً لأعلى درجات المهنية والحرفية، لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ولتعزيز القدرات في مجال الخدمات الإنسانية.
ولفت الحواتمة إلى أن القادة والمديرين هم أساس انطلاق العمل وتنفيذ الخطط التي وضعت في العام 2021، وهم الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين من خلال التغذية الراجعة والعمل الميداني.

وأضاف أن مديرية الأمن العام لن تتوانى عن توفير كافة الموارد الممكنة لإنجاح الجهود اليومية المبذولة، كما ستأخذ بعين الاهتمام كافة المقترحات والآراء والمشاريع القابلة للتنفيذ في سبيل الارتقاء بمخرجات العمل، مؤكداً على الفعالية الملموسة بعد توحيد جهود الوحدات والتشكيلات العاملة بين مكونات الأمن العام، الأمر الذي بدأ الجميع يلمس آثارها الإيجابية والتي نسعى لتعزيزها دوماً والحفاظ عليها.

 




 

 


 

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