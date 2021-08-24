مدير الأمن العام يلتقي سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم ، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن ، بريدجيت بريند ، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين .
وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء على عمق العلاقات الأردنية البريطانية والتي عزز دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ، مشيراً إلى مدى التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن العام وأجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
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