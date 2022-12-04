مدير الأمن العام يلتقي سفيري بريطانيا وكندا

الوكيل الاخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، في مكتبه اليوم، السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند، والسفير الكندي طارق خان كلاً على حدة.



وبحث مدير الأمن العام خلال اللقاءين سبل وأوجه تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات التي تخدم منظومة العمل الشرطي والأمني في الأردن وكلا البلدين الصديقين .



وبيَّن اللواء المعايطة، خلال اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع كلا البلدين الصديقين، لا سيما في مجال بناء القدرات الأمنية، وتبادل الخبرات، مشيداً بمستوى التعاون بين مديرية الأمن العام والسفارتين البريطانية والكندية وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً حرص المديرية على البناء على هذا التعاون من خلال برامج الشراكة الهادفة إلى التحديث والتطوير، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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