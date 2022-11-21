مدير الأمن العام يلتقي وزير الدولة في وزارة الداخلية الرومانية

الوكيل الاخباري -

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التقى مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم، وزير الدولة في وزارة الداخلية الرومانية الدكتور رائد عرفات.وبحث الطرفان بحضور السفير الأردني في رومانيا سفيان القضاة، سبل تعزيز الشراكة بين جهازي الدفاع المدني في البلدين الصديقين.وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين الصديقين لا سيما في المجالات التدريبية والفنية لرفع كفاءة أنظمة الحماية المدنية، ومواكبة المعايير العالمية في مجالات الخدمة الإنسانية المقدمة للمواطنين.