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الإثنين، 19-06-2023 04:06 م

مدير الأمن العام يلتقي وفداً شرطياً فرنسياً ويزور وحدة الواجبات الميدانية

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الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم في مكتبه مدير التعاون الأمني والدفاع الفرنسي اللواء ريجيس كولكمبيت والوفد المرافق له ، وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية والشرطية والتدريبية والأكاديمية .

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كما زار مدير الأمن العام وحدة الواجبات الميدانية التابعة لمديرية العمليات والسيطرة ، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة، في تنفيذ المهام والأدوار التي تضطلع بها خلال التعامل مع مختلف الأحداث التي يشهدها المجتمع  .


وبيّن اللواء المعايطة أن العمل الشرطي ومع التغيير المتسارع في أنماط الحياة الاجتماعية يتطلب مجاراة كل تلك المتغيّرات والعمل على اكتساب مهارات جديدة ، ووضع خطط واضحة قابلة للتطبيق، بما يسهم في تنفيذ الواجبات وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية وفق أعلى المستويات، وبما يضمن خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن والسّلم المجتمعي .


وأشار اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في دعم الجهود المبذولة من قبل الوحدة ، وحريصة على توفير أشكال الدعم كافة، الإداري واللوجستي اللازم لها لتمكين مرتباتها من النهوض بواجباتهم وفق أعلى المستويات .


واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدّمه قائد الوحدة، أوضح خلاله أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها الوحدة ، والخطط والإستراتيجيات الموضوعة لإدامة منظومة العمل.

 




 

 


 

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