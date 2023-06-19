مدير الأمن العام يلتقي وفداً شرطياً فرنسياً ويزور وحدة الواجبات الميدانية

الوكيل الإخباري - التقى مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم في مكتبه مدير التعاون الأمني والدفاع الفرنسي اللواء ريجيس كولكمبيت والوفد المرافق له ، وبحث الطرفان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الأمنية والشرطية والتدريبية والأكاديمية .

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كما زار مدير الأمن العام وحدة الواجبات الميدانية التابعة لمديرية العمليات والسيطرة ، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الوحدة، في تنفيذ المهام والأدوار التي تضطلع بها خلال التعامل مع مختلف الأحداث التي يشهدها المجتمع .



وبيّن اللواء المعايطة أن العمل الشرطي ومع التغيير المتسارع في أنماط الحياة الاجتماعية يتطلب مجاراة كل تلك المتغيّرات والعمل على اكتساب مهارات جديدة ، ووضع خطط واضحة قابلة للتطبيق، بما يسهم في تنفيذ الواجبات وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية وفق أعلى المستويات، وبما يضمن خدمة الوطن والمواطن والحفاظ على الأمن والسّلم المجتمعي .



وأشار اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في دعم الجهود المبذولة من قبل الوحدة ، وحريصة على توفير أشكال الدعم كافة، الإداري واللوجستي اللازم لها لتمكين مرتباتها من النهوض بواجباتهم وفق أعلى المستويات .



واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدّمه قائد الوحدة، أوضح خلاله أبرز المهام والواجبات التي تضطلع بها الوحدة ، والخطط والإستراتيجيات الموضوعة لإدامة منظومة العمل.