الإثنين 26-07-2021
الوكيل الاخباري

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى السيسي

تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 4%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

الملك يطمئن على صحة أمير الكويت

الخصاونة: الحكومة سترفع إلى الملك برنامج أولويات عملها في المجال الاقتصادي قريباً

ضبط حدث يقود 'جرافة' في عمان

ضبط حدث يقود 'جرافة' في عمان

الإثنين، 26-07-2021 04:09 م

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك إلى منتسبي الأمن العام

22709d70-fa2e-439a-b289-bf65f751a52b


الوكيل الإخباري - نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكافة منتسبي الأمن العام في مختلف التشكيلات والوحدات، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في إطار من المهنية واحترام الإنسان.اضافة اعلان


وأكد الحواتمة على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ التوجيهات الملكية في تطوير الخدمة الأمنية بقالب إنساني يراعي القوانين والتشريعات.

كما شكر الحواتمة كافة الضباط والأفراد على تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية بنجاح للتسهيل على المواطنين، وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات الإنسانية لهم  خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد مدير الأمن العام على ضرورة متابعة الجهود التي قدمها الأمن العام منذ بداية التعامل مع جائحة كورونا لمساندة الجهود الوطنية في مواجهة الوباء، داعياً إلى استكمال حملة التطعيم لمنتسبي الأمن العام لتوفير الحماية لهم خلال أداء الواجبات.

ولفت، إلى أن التراخي في الحفاظ على سبل الوقاية من الوباء قد يؤدي إلى إعادة انتشاره، وهو الأمر الذي يستلزم منا التعاون لتوفير أسباب الأمن والحماية والتي تبدأ بالإقبال على اللقاح، وتطبيق أوامر الدفاع، مشيراً إلى أن أمن المجتمع وسلامته، وحماية الأرواح، والحفاظ على الصحة العامة، هي أهداف نسعى لتحقيقها دون تهاون أو تقصير.

 وأشار الحواتمة إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق  المباشر مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، وتفعيل آليات الرقابة لضمان التقيد بما يصدر من توجيهات وأوامر دفاع جديدة، وتحفيز المواطنين للالتزام بكافة الإجراءات، وتكثيف  حملات التوعية للمساهمة في حماية المجتمع.

وأكد الحواتمة، على ضرورة إنفاذ القانون بحرص وعدل، في ظل قيم ومبادئ توارثتها الأجيال عبر مسيرة الدولة الأردنية، موجهاً القادة والمدراء إلى ترسيخ قيم التكاتف والتلاحم، والتواصل مع أبناء المجتمع فهم أهلنا، وهم محور العملية الأمنية والخدمة الإنسانية، وهم الشركاء في الذود عن أمن الوطن وحماه،

وأشار مدير الأمن العام إلى أهمية المضي قدماً لترسيخ التشاركية التي تعزز من قدرة المؤسسات الوطنية، لافتاً إلى التكامل والتنسيق المستمر الذي عزز من قدرة قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية في الدفاع عن أمن الوطن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وفي نهاية اللقاء، ناقش الحواتمة مع القادة والمدراء أهم الإجراءات المتخذة لتطوير العمل الأمني والإنساني، وسبل الارتقاء بكافة الواجبات والمهام، وتأهيل العنصر البشري وتمكينه من أداء الواجبات بحرفية وكفاءة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى السيسي

720211318442629169916

تحذير حكومي بعد ارتفاع اصابات كورونا بالاردن

1 (3)

الحكومة تكشف سبب ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

كورونا 2

فحوصات كورونا الإيجابية اعلى من 4%

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1-1379769

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

أخبار متعلقة
60fb1db6a89f1

الملك يبحث جهود الأردن الاقتصادية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

w

الملك يتلقى اتصالا من إسحاق هيرتسوغ

العسيوي

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء

الملك

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس القبرصي

1049373456_0_99_1000_640_1000x541_80_0_0_0d9ff6efced12c4537c8dd6170f72b42

شاهد.. الرئيس العراقي يستقبل الملك في مطار بغداد الدولي

78142618_163597465039163_2908244693970059264_n

هكذا رحب السفير العراقي في عمان بزيارة الملك لبلاده.. صورة