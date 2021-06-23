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الأربعاء، 23-06-2021 11:38 ص

مدير الأمن العام يهنئ لاعب الجودو سلمان بتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

الحواتمة


الوكيل الإخباري - هنأ مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني، وفريق الأمن العام للجودو يونس عيال سلمان، بعد حصده البطاقة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" .

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وأكد الحواتمة، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن العام، أهمية الإنجاز الذي حققه عيال سلمان واجتهاده حتى استحق التأهل بجدارة واستحقاق.


واضاف، ان مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة في دعم أبنائها وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم العالية من الشباب الأردني القادر على الإنجاز.


ولفت إلى العمل بشراكة وتكامل مع جميع المؤسسات الوطنية لتمكين الشباب، وتوفير الفرص لهم عبر صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم، وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق في جميع المجالات.


وشكر مدير الامن العام، اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، والاتحاد الاردني للجودو على الجهود المبذولة في إعداد وتجهيز اللاعبين والارتقاء بمستواهم، مؤكداً أن مديرية الأمن العام مستمرة في نهج التعاون والشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحادات الرياضية.


وبهذا التأهل يلتحق عيال سلمان بركب المتأهلين من الأمن العام، بعدد تاريخي وغير مسبوق على مستوى المشاركات الأولمبية، ليصبح سابع اللاعبين المتأهلين من المديرية إلى الأولمبياد، من ضمن 11 مشاركاً في الأولمبياد من المنتخبات الوطنية، حيث سبقه لاعبو المنتخب الوطني والأمن العام، للملاكمة، حسين عشيش، محمد الوادي، عبادة الكسبة، عدي الهنداوي، زياد عشيش، ولاعبة المنتخب الوطني والأمن العام للتايكوندو جوليانا الصادق.


وكان الاتحاد الدولي للجودو، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء عن تأهل سلمان الى دورة الألعاب الأولمبية القادمة بعد حصوله على عدد النقاط المؤهلة حيث جمع 455 نقطة في التصنيف الأولمبي للعبة. 


 




 

 


 

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