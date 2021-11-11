الخميس 11-11-2021
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الخميس، 11-11-2021 06:21 م

مدير الأمن العام يهنىء ولي العهد

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الوكيل الاخباري - بمناسبة ترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، كتب مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على صفحته مهنئاً سموه:
 
أسمى آيات التهنئة والتبريك نرفعها إلى الفارس الهاشمي الأمين، الذي مضى على درب الأولين، من آل هاشم الغر الميامين، وعلى نهج قائدنا المفدى، فارساً عربياً هاشمياً في جيش العروبة، وأخاً ورفيق سلاح.
 
وأضاف الحواتمة: نبارك لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ترفيعه إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، سائلين الله – جلت قدرته- بأن يكلأه بعين رعايته وتوفيقه، فـي ظل جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وحفظ الوطن في ظله موئلاً للخير، وأرضاً للسلام.

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