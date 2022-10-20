مدير الأمن العام يوجّه لحلول ذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

الوكيل الاخباري - أكَّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على ضرورة البناء على ما تحقق والحفاظ عليه، وإيلاء أهمية لتعزيز الإنجاز بخدمات نوعية غايتها خدمة المواطن والتسهيل عليه بنحو ملموس.



وقال اللواء المعايطة خلال زيارته إدارة ترخيص السواقين والمركبات اليوم، إنَّ تطوير خدمات ترخيص السائقين والمركبات، وإنجاز المعاملات بحلول ذكية توفر الوقت والجهد بأداء يفوق التوقعات، هو غاية لن نتوانى عن المضي بها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة الداعية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم.



وأثنى اللواء المعايطة على جهود العاملين في إدارة الترخيص، والتي باتت موضع إشادة وتقدير من جميع المواطنين، داعياً إياهم لاستثمار الأفكار الخلّاقة وبذل المزيد من العطاء للحفاظ المكانة المتميزة، وتعزيز عناصر قوتها لمحاكاة تطور المجتمع.



وأشار اللواء المعايطة إلى دور إدارة ترخيص السواقين والمركبات، في تنفيذ الإستراتيجية المرورية لمديرية الأمن العام، بهدف تحسين البيئة المرورية، من خلال تطوير خدمات الفحص النظري والعملي للسائقين، وخدمات تسجيل المركبات وترخيصها، وبما يحقق نسب سلامة أعلى على الطرقات.



واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، عرض من خلاله لأهم الواجبات والجهد المبذول، وخطط تطوير الخدمات والارتقاء بها، والأهداف المنشودة في إطار الإستراتيجية المرورية لمديرية الأمن العام.



كما واطّلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقديم المعاملات وإتمامها ، خلال جولة شملت أقسام إدارة الترخيص، ومسارات الفحص النظري والعملي، والمرافق كافة،التي تم تطويرها وإنشاؤها لخدمة المواطنين.

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