الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

حجز 11 رخصة مركبة من مكرري المخالفات منذ تفعيل نظام النقاط المرورية

تحويل عقود تأمين المركبات الإلزامي السارية الصادرة عن شركة تحت التصفية الى شركات أخرى

الملك يعود إلى أرض الوطن

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

جلسة نقاشية في المفرق حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

الملك يلتقي الرئيس الإماراتي بشرم الشيخ

مدير الأمن يوجه بالالتزام بأعلى معايير النزاهة مع مستخدمي الطرق الخارجية

ولي العهد : الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو

انقلاب على حالة الطقس وامطار غزيرة بالاردن في هذا الموعد

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية بشأن طقس الاثنين

الإثنين، 07-11-2022 07:09 م

مدير الأمن يوجه بالالتزام بأعلى معايير النزاهة مع مستخدمي الطرق الخارجية

1120221174153299126725


الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على ضرورة الالتزام والعمل الجاد لتنفيذ الإستراتيجية المرورية التي أُعلن عنها ، لإيجاد الحلول للمشكلات المرورية التي تعاني منها طرقاتنا من ازدحامات وحوادث مرورية ، مشيراً إلى انه يجب وبالسرعة الممكنة أن يلمس الجميع أثر تلك الإستراتيجية على الواقع المروري .

مشدداً على أن نجاحنا يبدأ من التكامل والتعاون ما بين الإدارات المرورية وباقي إدارات ووحدات الأمن العام من جهة، والعمل سويا جنباً الى جنب مع باقي الشركاء في العملية المرورية من وزارات ومؤسسات رسمية وبلديات لإيجاد الحلول للمعضلات المرورية واتخاذ الإجراءات المباشرة دون إبطاء حيالها .

وبيّن اللواء عبيدالله المعايطة خلال زيارته اليوم لإدارة الدوريات الخارجية حرص مديرية الأمن العام على توفير الدعم الكامل لمرتبات إدارة الدوريات الخارجية ، لإنفاذ الجزء المتعلق بها ضمن الاستراتيجية الأمنية، ورفع قدراتها على الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق الخارجية الإنسانية والإسعافية  والخدمية كونهم الملجأ الاول لمستخدمي تلك الطرق .

وأشار مدير الأمن العام إلى سعي المديرية للتوسع في الخدمات التي تقدمها المحطات الامنية على الطرقات الخارجية والسعي لتطويرها جميعا، لتكون محطات أمنية متكاملة تشمل ضمن كوادرها مرتبات من الدفاع المدني وقوة إسناد أمنيّة، ما مِن شأنه المساهمة في مضاعفة الخدمات الشاملة التي تقدمها كوادرها لسالكي وعابري الطرق الخارجية بكل اقتدار.

ووجّه مدير الأمن العام إلى الالتزام بأعلى معايير النزاهة خلال تعاملهم مع مستخدمي الطرق الخارجية ، وبما يضمن احترام المواطن وزوار الأردن ، ويسهم في حفظ الأمن والنظام.

واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدّمه مدير إدارة الدوريات الخارجية أوضح خلاله جملة الواجبات الشاملة التي تنفذها مرتبات الإدارة في مختلف الطرق الخارجية بشكل يومي ، والخطط والبرامج والتطلعات المستقبلية في تنفيذ الإستراتيجية المرورية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
631ca838846d7

حجز 11 رخصة مركبة من مكرري المخالفات منذ تفعيل نظام النقاط المرورية

rrr

الملك يعود إلى أرض الوطن

1666363661743

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

10202230235035487226926

جلسة نقاشية في المفرق حول مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي

main_image6369376444cbe

الملك يلتقي الرئيس الإماراتي بشرم الشيخ

wwwww

ولي العهد : الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي جزء لا يتجزأ من محركات النمو

أخبار متعلقة
1032226623

اعتماد طائرات درون لرصد مخالفات السير بالاردن

9202227165347716380461

مدير الامن العام يوعز بتنفيذ حملة معاً نَصلُ آمنينَ للتوعية المرورية الشتوية

9202227165347716380461

مدير الأمن العام يزور إدارة السير ويؤكد على تنفيذ الإستراتيجية المرورية

tbl_articles_article_21833_120b56c9216-ac11-448a-b3a9-bb0d0d956138

الغذاء والدواء: أكثر من 15 علامة أمنية للوصفة الطبية للادوية المخدرة

920221223197711522843

الأمن العام : توقيف شخصين حرضا على الكراهية والعنف في ملاعب كرة القدم

ukZOGjNYPUSWBv82d0ZCtf7t2iT2vv3mpfl62j09

مدير الأمن العام يوعز بتأمين 150 وحدة دم لأحد المواطنين