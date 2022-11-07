مدير الأمن يوجه بالالتزام بأعلى معايير النزاهة مع مستخدمي الطرق الخارجية

الوكيل الاخباري - أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة على ضرورة الالتزام والعمل الجاد لتنفيذ الإستراتيجية المرورية التي أُعلن عنها ، لإيجاد الحلول للمشكلات المرورية التي تعاني منها طرقاتنا من ازدحامات وحوادث مرورية ، مشيراً إلى انه يجب وبالسرعة الممكنة أن يلمس الجميع أثر تلك الإستراتيجية على الواقع المروري .



مشدداً على أن نجاحنا يبدأ من التكامل والتعاون ما بين الإدارات المرورية وباقي إدارات ووحدات الأمن العام من جهة، والعمل سويا جنباً الى جنب مع باقي الشركاء في العملية المرورية من وزارات ومؤسسات رسمية وبلديات لإيجاد الحلول للمعضلات المرورية واتخاذ الإجراءات المباشرة دون إبطاء حيالها .



وبيّن اللواء عبيدالله المعايطة خلال زيارته اليوم لإدارة الدوريات الخارجية حرص مديرية الأمن العام على توفير الدعم الكامل لمرتبات إدارة الدوريات الخارجية ، لإنفاذ الجزء المتعلق بها ضمن الاستراتيجية الأمنية، ورفع قدراتها على الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق الخارجية الإنسانية والإسعافية والخدمية كونهم الملجأ الاول لمستخدمي تلك الطرق .



وأشار مدير الأمن العام إلى سعي المديرية للتوسع في الخدمات التي تقدمها المحطات الامنية على الطرقات الخارجية والسعي لتطويرها جميعا، لتكون محطات أمنية متكاملة تشمل ضمن كوادرها مرتبات من الدفاع المدني وقوة إسناد أمنيّة، ما مِن شأنه المساهمة في مضاعفة الخدمات الشاملة التي تقدمها كوادرها لسالكي وعابري الطرق الخارجية بكل اقتدار.



ووجّه مدير الأمن العام إلى الالتزام بأعلى معايير النزاهة خلال تعاملهم مع مستخدمي الطرق الخارجية ، وبما يضمن احترام المواطن وزوار الأردن ، ويسهم في حفظ الأمن والنظام.



واستمع مدير الأمن العام لإيجاز قدّمه مدير إدارة الدوريات الخارجية أوضح خلاله جملة الواجبات الشاملة التي تنفذها مرتبات الإدارة في مختلف الطرق الخارجية بشكل يومي ، والخطط والبرامج والتطلعات المستقبلية في تنفيذ الإستراتيجية المرورية.

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