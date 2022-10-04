مدير الامتحانات يوضح حول نمط امتحان تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن نمط أسئلة الامتحان التكميلي لطلبة الثانوية العامة سيكون كما هو دون إجراء اي تغيير .



وقال كنانة لـ "الوكيل الإخباري" إن الامتحان التكميلي هو امتداد لامتحان الدورة السابقة، مؤكدا أن اجراء أي تغيير على نمط الأسئلة سيكون خلال العامين القادمين .



وصرحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أنها تبحث في تغيير نمط أسئلة امتحان الثانوية العامة.



وكشف أن عقد الامتحان التكميلي سيبدأ اواخر شهر كانون الأول القادم.



وبينت وزارة التربية أن التسجيل للدورة التكميلية للثانوية العامة سيبدأ من صباح يوم غد الأربعاء القادم الموافق 5 تشرين الأول .



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