الأحد 17-04-2022
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مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

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الأحد، 17-04-2022 11:29 ص

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

امتحانات


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، عن شكل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان العام (التوجيهي) والتي تبدأ يوم الخميس في 30 حزيران 2022.

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وقال اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" إن امتحانات مباحث (اللغة العربية المشتركة و الرياضيات و اللغة الإنجليزية ) ستكون الأسئلة فيها المقالية بنسبة من 40 - 50% منوها أن باقي الأسئلة ستكون موضوعية "الاختيار من متعدد" .


"أما أسئلة امتحانات باقي المباحث لطلبة التوجيهي ستكون موضوعية بنسبة 100 % لكافة التخصصات " وفق كنانة.  


ونوه كنانة أن مباحث الرسم الصناعي ستكون أسئلة الامتحانات مقالية ولا تحتوي على أسئلة موضوعية .


ووفق الوزارة، فإن آخر أيام الامتحان يكون الاثنين 25 تموز/يوليو 2022، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.


 




 

 


 

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