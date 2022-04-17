مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، عن شكل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2022 / الامتحان العام (التوجيهي) والتي تبدأ يوم الخميس في 30 حزيران 2022.

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وقال اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" إن امتحانات مباحث (اللغة العربية المشتركة و الرياضيات و اللغة الإنجليزية ) ستكون الأسئلة فيها المقالية بنسبة من 40 - 50% منوها أن باقي الأسئلة ستكون موضوعية "الاختيار من متعدد" .



"أما أسئلة امتحانات باقي المباحث لطلبة التوجيهي ستكون موضوعية بنسبة 100 % لكافة التخصصات " وفق كنانة.



ونوه كنانة أن مباحث الرسم الصناعي ستكون أسئلة الامتحانات مقالية ولا تحتوي على أسئلة موضوعية .



ووفق الوزارة، فإن آخر أيام الامتحان يكون الاثنين 25 تموز/يوليو 2022، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

