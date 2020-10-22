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الخميس، 22-10-2020 07:20 م

مدير الامن العام : توسيع نطاق الحملة الامنية لتطال تجار المواد المخدرة ومروجيها

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الوكيل الاخباري - وجه مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وبعد السيطرة على معظم فارضي الاتاوات وضبط المئات منهم الى توسيع اطار الحملات الامنية المشتركة وتوجيهها باتجاه تجار ومروجي المواد المخدرة وكل من يتعامل بتلك المواد القاتلة .
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وأكد الحواتمة  انه جرى خلال الايام الاولى للحملة الامنية ضبط المئات من ذوي الاسبقيات الجرمية وفارضي الاتاوات والخارجين عن القانون ، والسيطرة على معظم من يزالون يقومون بمثل تلك الافعال الجرمية مشيرا الى الاستمرار بمتابعة المعلومات والشكاوى التي ترد بحق اي شخص يقوم بفرض او طلب اتاوة والتعامل معه بحزم ودون اي تهاون .

مشدداً ان تخليص المجتمع من آفة المخدرات القاتلة والعمل على ضبط كل من يقوم بالتعامل معها اتجاراً وترويجاً وحيازة هو على سلم اولوياتنا ، وسوف نباشر حملات امنية خاصة لضرب اوكارهم ونشاطاتهم وضبطهم وما يحوزون من مواد مخدرة وستتخذ بحقهم وبالتنسيق مع محكمة امن الدولة والحكام الاداريين اشد الاجراءات القانونية والادارية الرادعة.

 




 

 


 

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