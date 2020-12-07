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الإثنين، 07-12-2020 01:49 م

مدير الامن العام : لن يفلت هؤلاء من العقاب

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أن مديرية الأمن العام وبكافة تشكيلاتها ووحداتها الشرطية والجنائية ماضية قدما في تعزيز قدراتها لرفع سوية الخدمة الأمنية المقدمة، وتطوير العمل المجتمعي والإنساني ودعم كافة الجهود الوطنية في كافة المجالات، وبما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
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وقال مدير الأمن العام: مستمرون في حملاتنا الأمنية لضبط المجرمين والتصدي لشرورهم، ولن يفلت من العقاب أي معتد على القوانين والحرمات، مشدداً على أن العدل أساس سيادة القانون، والحزم في تطبيقه دون تمييز هو نهج لا نحيد عنه، والتنسيق مستمر مع القضاء الأردني، والحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين بجرائم ترهيب المجتمع وترويع أفراده.

وأكد الحواتمة، أن خططنا الأمنية لمتابعة واجباتنا ومهامنا الشرطية وحملاتنا الأمنية مفعلة على مدار الساعة ، إضافة إلى الواجبات الأخرى المتعلقة بإنفاذ أوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا، وجهود الوقاية والإنقاذ والإسعاف المبذولة مع دخول فصل الشتاء من خلال تفعيل الخطط الخاصة للتعامل مع الحالات الجوية وتقديم المساعدة لكافة المواطنين.

 




 

 


 

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