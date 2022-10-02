الأحد 02-10-2022
الوكيل الاخباري

الملك يضع شخصيات سياسية بصورة نتائج جولته الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك

تعليمات جديدة لتصنيف المؤسسات التعليمية

الرافعي وخريسات والتل وحياصات والمجالي والبدور إلى رتبة سفير

نظام يحدد مواصفات أوراق النقد الأردني

مجلس الوزراء يحيل وينهي خدمات موظفين - اسماء

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طولكرم

إرادة ملكية سامية بالسفير ابراهيم عواوده

مليون و 450 ألف مشترك في الضمان حتى نهاية أيلول الماضي

الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل في مسافر يطا بالخليل

1,595 مليار دينار حوالات المغتربين الأردنيين بـ8 أشهر

الأحد، 02-10-2022 04:10 م

مدير الامن العام: نضع كافة امكاناتنا لإنجاح كأس العالم بقطر

main_image63398c5632211


الوكيل الإخباري - استقبل مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز أواصر التعاون الأمني والشرطي بين البلدين الشقيقين لا سيّما في مجالي التدريب وتبادل الخبرات .

وأكّد اللواء عبيدالله المعايطة ، على عمق العلاقة الأردنية القطرية والتي رسخت دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، لافتاً الى أن مديرية الامن العام تضع كافة إمكانياتها أمام الإخوة في دولة قطر لإنجاح بطولة كأس العالم 2022، كمحطة تاريخية بارزة في تاريخ تنظيم بطولات كأس العالم .

وأشاد السفير القطري بالمستوى الذي وصلت اليه مديرية الأمن العام والعلاقة القائمة بين جهازي الأمن في البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى ضرورة السعي الدائم لتطوير هذه العلاقة في سبيل اكتساب الخبرات وتبادلها ولا سيّما في المجالات التدريبية المتخصصة، معرباً عن تقديره للاسهامات التي قدمتها مديرية الأمن العام الأردنية، لإنجاح الحدث العالمي في قطر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

الملك يضع شخصيات سياسية بصورة نتائج جولته الخارجية خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك

عويس

تعليمات جديدة لتصنيف المؤسسات التعليمية

إرادة ملكية

الرافعي وخريسات والتل وحياصات والمجالي والبدور إلى رتبة سفير

920222410553306814846

نظام يحدد مواصفات أوراق النقد الأردني

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يحيل وينهي خدمات موظفين - اسماء

default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تباشر التدقيق على سجلات غرف التجارة

أخبار متعلقة
9202225215221328481446

السير تكشف أسباب الازدحام المروري في عمّان صباح اليوم

8202215164037491298236

تدهور مركبة بطريقة غريبة في عمّان واصابة السائق - صورة

920221921396218930700

تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الأبرز في حوادث السير خلال 24 ساعة

9202212204152679866564

ضبط باص حمّل 30 طالباً زيادة عن الحد المقرر في عمّان

420224162144754531940

ازدحامات مرورية صباح اليوم في عمّان والسير تكشف الأسباب

c861daf2-4e56-4721-9123-7d531a497972

حادث تتابع بين 4 مركبات يسبب ازمة خانقة عند جسر سلحوب - صور