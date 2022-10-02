مدير الامن العام: نضع كافة امكاناتنا لإنجاح كأس العالم بقطر

الوكيل الإخباري -

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استقبل مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة في مكتبه اليوم السفير القطري في عمّان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، والوفد المرافق له.وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز أواصر التعاون الأمني والشرطي بين البلدين الشقيقين لا سيّما في مجالي التدريب وتبادل الخبرات .وأكّد اللواء عبيدالله المعايطة ، على عمق العلاقة الأردنية القطرية والتي رسخت دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، لافتاً الى أن مديرية الامن العام تضع كافة إمكانياتها أمام الإخوة في دولة قطر لإنجاح بطولة كأس العالم 2022، كمحطة تاريخية بارزة في تاريخ تنظيم بطولات كأس العالم .وأشاد السفير القطري بالمستوى الذي وصلت اليه مديرية الأمن العام والعلاقة القائمة بين جهازي الأمن في البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى ضرورة السعي الدائم لتطوير هذه العلاقة في سبيل اكتساب الخبرات وتبادلها ولا سيّما في المجالات التدريبية المتخصصة، معرباً عن تقديره للاسهامات التي قدمتها مديرية الأمن العام الأردنية، لإنجاح الحدث العالمي في قطر.