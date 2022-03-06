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مدير الامن العام يزور مديرية شرطة محافظة اربد

الأحد، 06-03-2022 04:18 م

مدير الامن العام يزور مديرية شرطة محافظة اربد

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الوكيل الاخباري - أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على الجاهزية العالية لدى جميع منتسبي الأمن العام، والتي امتازت بالتنسيق والتكامل في الأدوار بين كافة الوحدات والتشكيلات، وبما يوفر سرعة الاستجابة والقدرة على اتخاذ القرار في كافة الواجبات الطارئة أو الاعتيادية.

وبين الحواتمة خلال زيارته اليوم، مديرية شرطة محافظة اربد، أن مديرية الامن العام بتشكيلاتها كافة، انهت جميع الاستعدادات العملياتية واللوجستية الهادفة لصون حقوق المواطنين، وحماية العملية الانتخابية المقررة في 22 من آذار الجاري.

ولفت إلى أن مديرية الأمن العام ستمضي في تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية بحيادية ونزاهة للحفاظ على سيادة القانون، وحماية الأرواح والممتلكات في كافة محافظات ومناطق المملكة، مؤكداً على ضرورة منع أي مظاهر قد تضر بسير الانتخابات أو سلامة المجتمع، مثل ظاهرة اطلاق العيارات النارية التي تعد جريمة واستهتار بحياة الاخرين. 

وقال الحواتمة، سنسخر امكانياتنا للتصدي لمرتكبي مثل هذه السلوكيات، وتقديمهم للعدالة، موضحاً أن مديريات الشرطة والمراكز الامنية هي من ستنفذ وبالدرجة الاولى الخطط العملياتية الخاصة بالعملية الانتخابية، وبإسناد من قوات الدرك لضمان منع اي تعدٍ او تجاوز للقانون .

ووجه الحواتمة إلى الاستمرار ببذل الجهود الهادفة لخدمة المواطن في كافة مناحي الحياة الأمنية والاجتماعية، والتسهيل عليه واختصار وقته وجهده، مشدداً على توفير سبل الدعم اللوجيستي، وتأهيل العنصر البشري، الذي يُعد ركيزة الارتقاء بالأداء في كافة المجالات لا سيّما في مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والطمأنينة في المجتمع .

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