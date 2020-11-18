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الأربعاء، 18-11-2020 06:06 م

مدير الامن العام يُكرم الضابط الذي أنقذ الفتاة بعبدون

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الوكيل الاخباري - كرّم مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ، الملازم اول محمد الغويري من مرتبات قسم نجدة وسط عمان وذلك  لقيامه بدوره الأمني والإنساني على أكمل وجه وتمكنه من التعامل مع محاولة فتاة الانتحار من اعلى جسر عبدون وبأعلى درجات الحرفية والمهنية وتمكنه من انقاذ حياتها والحيلولة دون اقدامها على الانتحار .
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وأشاد مدير الأمن العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن العام وفي مختلف الادارات والوحدات الشرطية والتي تصب دوماً في حماية الارواح والممتلكات وتقديم الخدمة الامنية والانسانية وتلبية اي نداء يُطلبون لاجله وفق اعلى درجات التميز في الاداء .

مشيراً الى ان هذا التكريم هو لجميع رجال الامن العام الذين لم يتوانوا يوماً عن اداء واجباتهم والتضحية في سبيل ذلك ضاربين دوماً اروع صور الاخلاص والبذل في العمل ، كما أرادهم ويوجههم دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحة .

 




 

 


 

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