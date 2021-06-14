مدير الامن العام يكرم طاقم دورية نجدة



الوكيل الاخباري - كرم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة طاقم احدى دوريات النجدة في العاصمة والذي تمكنوا اثناء القيام بواجبهم من القاء القبض على مطلوب مصنف بالخطير والمسلح ، وعرض عليهم اثناء اقتياده للمركز الامني مبلغاً مالياً كبيراً على سبيل الرشوة لتركه وشأنه الا انهم قاموا بتسليمه وتقديم شكوى بحقه.



وثمن اللواء الركن الحواتمة الحس الأمني لدى طاقم الدورية وامانتهم وحرصهم على انفاذ القانون وتأدية واجبهم على اكمل وجه مؤكدا ان ما قاموا به هو مدعاة للفخر والاعتزاز وهو اساس وصلب العمل الشرطي النزيه الذي يحافظ على الحقوق ويصونها وينفذ القانون على الجميع دون تحيز او تمييز .

اضافة اعلان





