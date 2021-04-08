مدير الامن العام يوعز بتكريم الملازم رولى ابو رمان



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، كرمت مدير إدارة الشرطة النسائية العقيد منى أبو عودة، اليوم، الملازم رولى أبو رمان من مرتب إدارة السير / قسم سير إربد، تقديراً لجهودها المتميزة، وعملها الإنساني في مساعدة المواطنين.

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ويذكر أن الملازم رولى وأثناء تواجدها في الميدان قامت بتقديم يد العون والمساعدة لطفل برفقة ذويه كان متوجهاً إلى المستشفى لظرف صحي طارئ، وسط ازدحام مروري وفي وقت الذروة، الأمر الذي دعاها لنقله بواسطة دورية السير العاملة بإمرتها، وبذل المجهود لتأمين وصوله للمستشفى في الوقت المناسب.



