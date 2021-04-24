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السبت، 24-04-2021 03:55 م

مدير التوجيه المعنوي يلتقي مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية

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الوكيل الاخباري - قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين إن القوات المسلحة ومن خلال مشاركتها الواسعة والمستمرة مع قوات حفظ السلام الدولية، تعكس مدى حرفيتها ومستواها العالي في الانضباط والأداء، ما أهلها للمشاركة في مختلف بقاع العالم وعلى المستويات كافة.
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جاء ذلك خلال ترؤسه وفدا إعلاميا عسكريا يزور القوة الأردنية المشاركة في مهام حفظ السلام في دولة مالي، حيث نقل تحيات واعتزاز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، لمرتبات القوة الموجودة في جمهورية مالي ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتهنئته لمرتبات القوة بمناسبة شهر رمضان المبارك ومئوية الدولة الأردنية.

 




 

 


 

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