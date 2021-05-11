الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 06:56 م

مدير الجمارك بالوكالة يوعز بتسهيلات للقادمين عبر المراكز الحدودية

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الوكيل الاخباري - أوعز مدير عام الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك جلال سالم القضاة إلى كافة مدراء المراكز الجمركية الحدودية والمطارات بضرورة تقديم كافة التسهيلات للقادمين إلى المملكة لقضاء اجازة العيد والاصطياف.
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وأضاف، إن دائرة الجمارك اتخذت العديد من الإجراءات والاستعدادات لاستقبال المسافرين حيث قامت بتعزيز المراكز الجمركية بكوادر مؤهلة وفتح مسارب إضافية والعمل بنظام الشفتات على مدار الساعة ومنع إجازات الموظفين وزيادة اعداد النوافذ الخاصة باستقبال المراجعين.

وأشار القضاة الى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المتكامل مع كافة الاجهزة الامنية العاملة على الحدود لتذليل العقبات التي تواجه المسافرين.

 




 

 


 

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