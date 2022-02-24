مدير الجمارك: تجميد قرار القوائم الاسترشادية لبعد شهر رمضان

الوكيل الاخباري - وعد مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة بتجميد قرار وقف العمل بالقوائم الاسترشادية لمستوردات المملكة من الألبسة والأحذية القادمة من الصين وتركيا الى ما بعد شهر رمضان المبارك.



وأشار القضاة خلال لقائه في غرفة تجارة الاردن اليوم الخميس اعضاء من مجلس ادارة الغرفة وممثلي القطاعات التجارية فيها وتجارا من قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، الى ان قرار التجميد يأتي بهدف تسهيل عمليات التخليص على البضائع لتلبية احتياجات السوق المحلية.



ورغم ذلك، أكد القضاة في الوقت نفسه أن القوائم الاسترشادية تعتبر مخالفة لقانون الجمارك العامة وتعاكس التجارة الحرة، ووضعت في وقت سابق وهي غير صحيحة، مبينًا أن القانون يعتمد على سعر الصفقة في تخمين الألبسة والأحذية.



وأوضح ان القوائم الاسترشادية لا تحقق المنافسة بين التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض الرسوم الجمركية الأخير جاء لرفع الكلف على المهربين والقضاء على جميع محاولات التهريب.

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