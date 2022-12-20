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مدير الجمارك يبحث قضايا تهم القطاع الصناعي في الزرقاء والمفرق

الثلاثاء، 20-12-2022 05:52 م

مدير الجمارك يبحث قضايا تهم القطاع الصناعي في الزرقاء والمفرق

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جمارك جلال القضاة، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي القطاع الصناعي في محافظتي الزرقاء والمفرق، لبحث القضايا التي تهم القطاع.

وأكد القضاة، خلال اللقاء الذي جرى بغرفة صناعة الزرقاء، أهمية تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مبينا أن وظيفة الجمارك هي تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير على الشركات الصناعية، مما يحتم عليها أن تكون إحدى الحلقات المهمة لتذليل العوائق التي تواجه الصناعة الوطنية.

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