مدير الخدمات الطبية السابق : لا استناد علمي للحظر الشامل الجمعة والسبت

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية السابق اللواء الطبيب المتقاعد شوكت التميمي ان كثيرا من الدول قامت بفرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت مشيرا الى ان هذا الامر يعود الى معادلة رياضية تقوم على اساس منع المواطنين من التحرك لمدة يومين من سبعة ايام في الاسبوع اي ما يعادل 25 بالمائة من التجول الكامل خلال سبعة ايام .

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واضاف التميمي ان التهافت على شراء مادة الخبز والمواد التموينية قبل بدء الحظر بيوم خطا مشيرا الى عدم وجود قاعدة علمية يتم الاستناد اليها في تطبيق الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت .

واكد الدكتور التميمي انه وبعد ما شاهده على ارض الواقع بما يخص الوضع الوبائي في المملكة فانه لا يؤيد فرض حظر التجول الشامل نهاية كل اسبوع .



